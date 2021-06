La curiosità di vederlo alle prese nella città Eterna sulla panchina della Roma è tanta ma per il momento José Mourinho passa le giornate a studiare le Nazionali e i giocatori che prenderanno parte all’Europeo 2020 e, a Talksport del Sun in qualità di super-esperto della rassegna continentale, regala qualche considerazione tagliente a cominciare dal suo Portogallo, dove i riflettori sono puntati ovviamente su Cristiano Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo ha 36 anni ed è stato ancora comodamente il capocannoniere della Serie A la scorsa stagione con 29 gol con la Juventus. Questo ti dice quanto abilmente abbia adattato il suo gioco da attaccante. Non lo vedi allargarsi con la palla a destra o a sinistra, fare diagonali e attaccare con quei dribbling, ma può ancora risolvere le partite e segnare molti gol. La sua efficienza nella rifinitura è incredibile. Il Portogallo ha altri giocatori creativi: Diogo Jota, Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Cristiano, soprattutto in nazionale, gioca da numero 9 con un po’ di libertà di movimento. Un giocatore come Ronaldo sarà sempre protagonista, al centro dell’attenzione. Gli altri giocatori lo sanno. La domanda è come lo sentono. In senso positivo o negativo? Lo provano con gelosia: non è giusto, siamo una squadra, stiamo lavorando sodo e tutta l’attenzione va a una stella?. Oppure possono interpretarlo positivamente, che la pressione è sull’altro e io sono più libero di fare il mio gioco. Queste stelle sono una via di fuga per gli altri. Nella squadra portoghese, il leader è lui, l’uomo principale, il ragazzo che attira tutta l’attenzione e c’è una tale differenza di status che sento davvero che non c’è un solo giocatore che pensa che dovrebbe essere diversamente. Lo accettano tutti. Si sentono tutti protetti da questa aura che circonda Cristiano ed è una cosa molto buona per una squadra".

Cristiano Ronaldo insieme a Kylian Mbappé, due delle stelle più attese dell'Europeo 2020 Credit Foto Getty Images

Euro 2020 Mourinho: "Friedkin speciale. Mi piacerebbe diventare CT" 09/06/2021 A 09:26

L’auspicio che però lo Special One rivela è – egoisticamente – che CR7 il prossimo anno non resti in Serie A con la Juventus...

"Dovrebbe lasciare l’Italia adesso e lasciarmi in pace! Dicono tutti, e io pure: non ha più 25 anni. Ne ha 36. Non segna 50 gol, ma quanti? 35. È incredibile, i numeri parlano da soli.

Come cambia la Roma con José Mourinho

Calciomercato 2020-2021 De Paul saluta l'Udinese: "Qui ho dato tutto" UN' ORA FA