Mentre Inter-Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ) si apprestavano a preparsi per scendere in campo per la sfida scudetto, Mario Mandzukic alle 19:36 all’aeroporto di Linate atterrava e si dirigeva a Palazzo Parigi, insieme all’agente Giacomo Branchini, per iniziare tutto l’iter che lo porterà a diventare il nuovo rinforzo di gennaio del Milan di Pioli e di Elliott.

Atterrato all’aeroporto milanese poco dopo le 19:30, Mandzukic è salito su una jeep dai vetri semioscurati dalla quale ha sorriso ai giornalisti assiepati fuori da Linate. Per l'attaccante croato sono previste domani mattina le visite mediche e, succesivamente, la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2021. Un rinforzo di peso e prestigio, al netto dei dubbi sulla condizione atletica del centravanti ex Atletico e Juventus (fermo da oltre un anno dopo lo svincolo dall’Al Duhail), che va a colmare una lacuna nella rosa rossonera, che non aveva un vice Ibrahimovic in rosa e ora si ritroverà ad averne uno che ha segnato 197 gol in 497 partite in carriera e che nella sua carriera ha vinto la bellezza di 27 trofei fra Italia, Germania, Croazia e Spagna.