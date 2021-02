Ufficialmente il calciomercato invernale è finito lunedì 1 febbraio alle ore 20:00 ma la realtà è che il mercato non chiude mai. Già perché se mercoledì il Cagliari ha ufficializzato l’ingaggio dello svincolato Kwadwo Asamoah e proprio nel pomeriggio odierno Graziano Pellé sta raggiungendo Parma per sottoporsi alle visite mediche e siglare il contratto che lo legherà ai Ducali fino al 30 giugno anche il Milan potrebbe colmare l’unica falla nella sua rosa (un vice Theo Hernandez) scommettendo su Achraf Lazaar , che da qualche ora si è svincolato dal contratto che lo legava al Newcastle.

A dare la notizia è stato, attraverso i propri account social, proprio il club britannico che ha annunciato di aver trovato un accordo per risolvere il contratto che lo legava ai Magpies. Il 29enne terzino sinistro marocchino lascia il club dopo quattro anni e mezzo in cui ha racimolato appena 4 presenze e ha girovagato in prestito fra Serie A (Benevento 2017-2018, 9 presenze e 1 gol), Serie B (Cosenza 2019-2020, 9 presenze e 1 gol) e Championship (Sheffield Wednesday gennaio-giugno 2019, 4 presenze e 0 gol).