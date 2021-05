Giornata memorabile per i tifosi della Roma che, nell'arco di poche ore, hanno dovuto assimilare due notizie che - in un tranquillo martedì 4 maggio - cambiano letteralmente volto al club. Prima l'ufficializzazione dell'addio di Paulo Fonseca a fine stagione, poi il clamoroso e inatteso annuncio dell'arrivo di José Mourinho. L'accordo raggiunto con lo Special One ha provocato due conseguenze immediate tra i sostenitori giallorossi: da un lato ha fatto dimenticare all'istante una seconda parte di stagione molto deludente e il 2-6 contro il Manchester United nella semifinale d'andata di Europa League, dall'altro ha scatenato un entusiasmo incredibile.

Bandiere sui balconi e colpi di clacson nelle strade

Per celebrare l'ingaggio di Mou, alcuni tifosi hanno esposto sul balcone sciarpe e bandiere. Altri si sono lasciati andare a colpi di clacson liberatori per le strade, alla guida delle loro auto e dei loro scooter. Dei veri e propri mini caroselli che ricordano, naturalmente in forma estremamente più contenuta, quelli che nascono in maniera spontanea in occasione di vittorie particolarmente significative e importanti.

La festa (e gli sfottò) sui social

Anche i social network sono stati letteralmente presi d'assalto non appena la Roma ha ufficializzato l'ingaggio di Mourinho. Di seguito alcuni dei tweet più divertenti tra gioia, incredulità e qualche sfottò nei confronti dei tifosi della Lazio.

