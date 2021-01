Detto fatto. Nonostante la crisi del Cagliari, alla sua 7a sconfitta consecutiva in tutte le competizioni, il presidente Giulini è stato di parola e ha rinnovato il contratto all'allenatore Di Francesco. E dire che alla vigilia si era addirittura mormorato di un possibile esonero del tecnico in caso di ennesimo ko: è arrivato lo 0-1 contro il Genoa, ma anche il rinnovo di contratto fino al 2023. Non solo, sta arrivando anche un nuovo innesto dal mercato: l'ex Udinese, Juventus e Inter Asamoah.

Serie A Il Genoa sconfigge 1-0 il Cagliari a Marassi: decide Destro 3 ORE FA

Le parole del presidente Giulini

In settimana abbiamo rinnovato il contratto a mister Di Francesco per un altro anno così da trasmettergli ancora più forza, solidità e dimostrargli quanto crediamo in lui. Il tecnico ha la squadra in mano, siamo certi che sarebbe il primo a rendersi conto del contrario. Dobbiamo trasmetterci energie positive, ho visto troppe facce preoccupate e teste basse. Questa squadra ha qualità, ne usciremo, consapevoli che bisogna metterci tutti qualcosa di più

Le parole di Di Francesco

Sono orgoglioso di questo rinnovo. Ringrazio il Club, significa che vengono valutate le cose nel complesso e non solo sulla base del risultato. Deve essere una motivazione in più per fare meglio, il bilancio oggi non può soddisfare né me né la squadra. La fiducia del Club c'è ed è importante, mi fa molta rabbia che tutto quello che ci stiamo mettendo, non porti risultati. Non dobbiamo cercare alibi ma guardare ai demeriti nostri, quanto stiamo facendo non basta e bisogna dare di più

Sta per arrivare Asamoah

Dopo gli acquisti di Nainggolan, Duncan e Calabresi, il quarto innesto per il Cagliari in questa sessione invernale sarà quello di Asamoah. Il giocatore ghanese è svincolato da ottobre, quando è scaduto il suo contratto con l'Inter. Sarà a Cagliari già da lunedì 25 per i test anti covid, successivamente verranno poi programmate le visite mediche di rito. Per il classe '88 ci sarà un accordo fino a giugno con rinnovo di un anno in caso di salvezza.

Diamanti team show: 5-4, 9 gol e record in Australia

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 09/01/2021 A 09:00