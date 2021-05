Cristiano Ronaldo ha fatto sentire la sua presenza anche dalla panchina. Il campione portoghese, capocannoniere 2020-21 con 29 gol, ha seguito i risultati degli altri campi di Serie A, per poi festeggiare insieme ai compagni la qualificazione alla Champions League 2021-22. Non ha giocato l'ultima di campionato contro il Bologna, vinta dalla Juve per 4-1 , maIl campione portoghese, capocannoniere 2020-21 con 29 gol, ha seguito i risultati degli altri campi di Serie A, per poi festeggiare insieme ai compagni la qualificazione alla Champions League 2021-22.

Frecciata social

"Fino alla fine! Ssssiiiiimmmmm", ha scritto pubblicando una bandiera bianca, una nera e due foto: la prima, in cui si porta l'indice alla bocca come per zittire qualcuno; la seconda, dedicata ai compagni e alla festa bianconera negli spogliatoi. "Orgoglioso di questa squadra", ha poi aggiunto in una storia.

