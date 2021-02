La vera domanda, ora, è un'altra: cosa accadrà tra Gattuso e il Napoli? Per ora si va avanti insieme. Ma col punto interrogativo. Troppi e troppo importanti gli impegni ravvicinati per pensare a un ribaltone immediato. Ma i fantasmi rimangono. Come scrive la 'Gazzetta dello Sport', la sensazione è che il rapporto sia praticamente finito. Più probabilmente al termine della stagione, ma non è escluso che la società decida di troncarlo in caso di altri risultati negativi. Niente dimissioni, come da lui stesso ribadito. Ma in sette giorni, Insigne e compagni sfideranno per due volte l'Atalanta in coppa e in mezzo se la vedranno anche col Genoa, questa volta per il campionato. Impegni, specialmente i primi due, a cui è legato il destino dell'ex allenatore del Milan. "Magari perdo con Genoa e Atalanta e sono di nuovo in discussione", si è lamentato Rino. Ed è davvero così.