Arrivata finalmente l’ufficialità di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, Lotito può distendere i nervi per qualche giorno prima di buttarsi sulla progettazione della società e del mercato per gli anni a venire. Il patron biancoceleste ha presenziato all’evento "Tutto il calcio minuto per minuto", organizzato in sede Coni dall'Associazione Forze di Polizia. In una serata piacevole, attraversata dai ricordi nostalgici della Lazio di Maestrelli, le domande sul nuovo allenatore biancoceleste non hanno dato tregua al presidente laziale:

"Sarri? Ragioniamo quando facciamo le cose, Sarri è un cultore del calcio, un maestro e costituirà un valore aggiunto per la crescita della squadra e dei calciatori per raggiungere dei traguardi che la società e la squadra si attendono".

Per Lotito, che con il contratto sulla scrivania ha incassato il no di Simone Inzaghi in extremis, l’investimento su Sarri mira alla giusta direzione per costruire un futuro sano ed equilibrato non solo dal punto di vista competitivo, ma anche finanziario.

"La società è sempre stata a disposizione per trovare soluzioni per raggiungere gli obiettivi, non corriamo dietro ai nomi ma alle qualità tecniche. Quando ho preso la Lazio aveva 84 milioni di ricavi, 86 milioni di perdite e 550 milioni di debiti, era in una situazione disperata. I tifosi hanno avuto la pazienza di sopportarmi e oggi siamo proiettati nella crescita, abbiamo una struttura tra le prime d'Europa e speriamo che questi investimenti portino anche risultati in campo. Bisogna proiettare l'organizzazione non solo su fattori economici ma anche sul merito, sul lavoro, sul sacrificio".

A fianco di Lotito anche il tecnico delle Lazio Women, Carolina Morace, che quest'anno ha vinto la Serie B femminile.. Sulle speranze Scudetto, Lotito dichiara:

"Scudetto? Con le ragazze della Morace è un traguardo che ci eravamo prefissati e lo abbiamo raggiunto a pieno titolo e senza sconti avendo chiuso il campionato al primo posto. Speriamo che il calcio femminile riuscirà a trasmetterlo anche a quello maschile (ride, ndr). Noi ci mettiamo l'impegno e la determinazione, vedremo se i risultati ci daranno ragione".

