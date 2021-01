Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan : la firma sul contratto è arrivata nella mattinata di martedì e ora arrivano anche le sue prime parole, rigorosamente via social network, visto il periodo.

L'attaccante croato ha fatto oggi anche il suo primo giro a Milanello, così come riportato dai profili ufficiali del club: prime foto e anche primo allenamento sui campi del club rossonero, totalmente da solo.

Una piccola curiosità per quanto riguarda il ruolino di Mandzukic: delle sue 228 reti in carriera una sola è stata segnata contro il Milan. Domenica 11 novembre 2018 in un Milan-Juventus, dopo 8 minuti, l’attaccante croato, svetta di testa su cross di Alex Sandro e batte Gianluigi Donnarumma. Risultato finale 0-2.