"Ho la responsabilità di prendere decisioni, anche sofferte, ma sicuramente fatte per il bene del Parma. E ho tutta l’intenzione di fare ciò che è necessario per far sì che il Parma riesca a invertire la rotta". Dopo il rotondo 0-3 maturato sul campo dell’Atalanta, il presidente del club crociato Kyle Krause fa capire che quella contro la Dea è stata l’ultima partita sulla panchina gialloblù di Fabio Liverani.

Da giovedì alla guida del sodalizio crociato tornerà Roberto D’Aversa, il 45enne tecnico che ha guidato gli emiliani dal 2016 all’estate 2020 traghettando il Parma dalla Lega Pro alla Serie A, ottenendo in massima serie due salvezze consecutive. D’Aversa era stato esonerato dal club lo scorso 23 agosto per far posto proprio a Liverani che però non ha avuto fortuna alla guida dei gialloblù. Il Parma, infatti, dopo 16 giornate naviga al quartultimo posto in classifica (in coabitazione col Torino) con 12 punti, un solo punto davanti al Genoa e tre al fanalino di coda Crotone. D’Aversa già domani pomeriggio dovrebbe dirigere il primo allenamento con la squadra al centro sportivo di Collecchio, iniziando a preparare il delicato impegno casalingo contro la Lazio.

Krause: "C’è l’assoluta necessità di invertire la rotta"

"Sapevamo che il nostro percorso in questa stagione sarebbe stato difficile, ma non ci aspettavamo di arrivare in questo modo a questo punto della stagione. Comprendo la delusione dei nostri tifosi, sono il primo a pensare che ci sia l’assoluta necessità di invertire la rotta. Nelle prossime ore valuterò tutte le opzioni possibili, perchè come proprietario e Presidente del Parma ho la responsabilità di prendere decisioni, anche sofferte, ma sicuramente fatte per il bene del Parma e del suo futuro. E ho tutta l’intenzione di fare ciò che è necessario per far sì che il Parma riesca, come detto, a invertire la rotta".

