Il futuro della Juventus, per ciò che riguarda la prossima stagione, si deciderà con ogni probabilità nella giornata di domani, nel vertice societario previsto. In attesa dell'incontro, tuttavia, Andrea Agnelli sembrerebbe aver dato indicazioni a Federico Cherubini, nuovo uomo mercato dei bianconeri dopo l'addio di Fabio Paratici, di contattare Jorge Antun, il procuratore di Paulo Dybala, per discutere con lui un eventuale rinnovo della Joya.

Con la possibile partenza di Cristiano Ronaldo e i dubbi legati al futuro di Morata (qui le sue dichiarazioni) , i dirigenti bianconeri vogliono infatti blindare il fantasista argentino che tanto bene fece con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri nella stagione 2017/18, prima dell'arrivo di Ronaldo, segnando il suo massimo di reti stagionali, ben 26.

La Joya, nonostante un'ultima stagione sottotono, in cui più volte Paratici gli aveva notificato l'intenzione della società di non rinnovargli il contratto viste le problematiche economiche legate al Covid, potrebbe dunque tornare al centro del progetto bianconero, con un contratto che lo renderebbe il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo.

L'intenzione di Cherubini ed Allegri è infatti quella di rinnovare il contratto dell'argentino, portando il suo stipendio da 7.3 milioni a 10 milioni complessivi, a cui andrebbero poi aggiunti eventuali bonus legati agli obiettivi in termini di risultati e di gol. Con questo adeguamento, Dybala tornerebbe dunque al centro del progetto Juventus, che vuole evitare un "Donnarumma-bis" e teme che la Joya potrebbe liberarsi a zero nell'estate 2022.

L'accordo sembrerebbe essere vantaggioso per entrambe le parti, con la Juve che fisserebbe un punto fermo nella sua batteria di attaccanti in vista della prossima stagione e con Dybala che potrebbe finalmente vivere la prima estate da due anni a questa parte senza continui rumors di mercato legati al suo nome.

