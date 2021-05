"Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio". Parla già da ex Simone Inzaghi. Addio alla squadra biancoceleste, andrà all’Inter . Le sue dichiarazioni, riportate dall'Ansa, continuano: "Ringrazio la società, il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima". Mercoledì sembrava davvero tutto fatto per il rinnovo di Simone Inzaghi . L’incontro con Lotito a Villa San Sebastiano, la cena, l’accordo verbale . L’intesa prevedeva un nuovo contratto sino al 2024 a circa 2,5 milioni di euro a stagione. Niente da fare. Il colpo di scena finale: l’Inter, dopo aver salutato Conte, ha iniziato a fare sul serio. Ore frenetiche, linee telefoniche calde. L’offerta nerazzurra: 3,9 milioni a stagione. Inzaghi così ha detto no a Lotito e iniziato a prendere la strada per Milano. Il comunicato biancoceleste mette la parole fine sulla questione: "Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti". La Lazio l'ha salutato senza nominarlo.