Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Secondo Tuttosport Andrea Agnelli avrebbe incassato la fiducia del presidente e ad di Exor John Elkann: secondo il quotidiano torinese i rapporti tra i due sarebbero tutt'altro che tesi e all'orizzonte non ci sarebbe lo "spettro" delle dimissioni. Il naufragio della Superlega non avrebbe dunque indotto Elkann a rivedere la posizione di Agnelli alla guida della Juventus nonostante gli inevitabili strascichi. Qualora si consumasse lo strappo, a quel punto Alessandro Nasi sarebbe la prima opzione.

Stando alla ricostruzione della, invece, ci sarebbe una clamorosa ipotesi sullo sfondo: un ritorno all'ovile dell'ex tecnico bianconero di vecchia data Marcello LIpp, come presidente di estrazione calcistica per guidare il club in acque tormentate, una sorta di garante. Le alternative, più istituzionali, sarebbero Alessandro Nasi ed Evelina Christillin. Insomma, Andrea Agnelli per ora non rischia ma domani chissà...