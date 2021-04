Julian Nagelsmann lascia il Lipsia e approda al Bayern Monaco. Con il doppio comunicato del club del gruppo Red Bull e dei bavaresi diffuso in mattinata il trasferimento del tecnico tedesco è ufficiale. Nagelsmann si trasferirà in Baviera il 1° luglio 2021: per lui contratto record fino al 2026. Interrotto il rapporto contrattuale con Hansi Flick, . Con il doppio comunicato del club del gruppo Red Bull e dei bavaresi diffuso in mattinata il trasferimento del tecnico tedesco è ufficiale. Nagelsmann si trasferirà in Baviera il 1° luglio 2021: per lui contratto record fino al 2026. Interrotto il rapporto contrattuale con Hansi Flick, come richiesto dallo stesso allenatore

I due comunicati

"Julian Nagelsmann lascerà il Lipsia il 30 giugno 2021 dopo due stagioni di successo. Il 33enne sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco per la stagione 2021/22". [Lipsia]

"Il Bayern ha ingaggiato Julian Nagelsmann, 33 anni, come nuovo allenatore. Nato in Baviera, si trasferirà da Lipsia a Monaco all'inizio della prossima stagione il 1 ° luglio 2021 e l'accordo durerà cinque anni fino al 30 giugno 2026". [Bayern Monaco]

Le parole di Nagelsmann

"È ancora troppo presto per salutarci e parlare di ricordi, perché non ho finito qui a Lipsia. La mia missione terminerà in estate, ma fino ad allora continuerà a tutto gas. Lipsia è qualcosa di speciale, ma non ho mai nascosto il fatto che sono entusiasta della posizione di allenatore al Bayern Monaco e che sarei stato felice di assumere questo lavoro se si fosse presentata questa opportunità unica".

Il saluto di Oliver Mintzlaff, ad del Lipsia,

"Dopo che negli ultimi giorni ci sono stati rumors sull'allenatore de Bayern Monaco per la nuova stagione, Julian Nagelsmann si è avvicinato a noi e ci ha detto che sarebbe stato un sogno per lui, e che si sarebbe trasferito a Monaco se l'occasione si fosse presentata. Julian ha intrapreso un percorso fantastico a Lipsia e ha fatto crescere il nostro club con successo. Ovviamente abbiamo firmato un contratto a lungo termine che non includeva la possibilità d'addio, ma questo forte desiderio di Julian di allenare il Bayern ha fatto sì che, dopo intense discussioni, abbiamo deciso di aprire la porta qualora determinate condizioni fossero state soddisfatte. Siamo riusciti a farlo durante i colloqui con i responsabili del Bayern, in modo da poter realizzare le nostre aspettative finanziarie".

