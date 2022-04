Mino Raiola non c'è più. Uno dei più grandi e influenti personaggi del calciomercato contemporaneo se n'è andato dopo . Uno dei più grandi e influenti personaggi del calciomercato contemporaneo se n'è andato dopo un periodo di battaglia con la malattia e dopo una fuga di notizie nei giorni scorsi che ne avevano annunciato la scomparsa, e che si erano verificate poi infondate

Questa volta però è vero, perché a darne l'annuncio è la famiglia stessa tramite l'account Twitter ufficiale di Mino.

Ecco quanto riporta il testo del messaggio:

Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più grande procuratore di sempre. Mino ha lottato fino all'ultimo istante con tutte le sue forze proprio come faceva per difendere i calciatori. E ancora una volta ci ha resi orgogliosi di lui, senza nemmeno rendersene conto.

"Mino è stato parte delle vite di tanti calciatori e ha scritto un capitolo indelebile della storia del calcio moderno. Ci mancherà per sempre e il suo progetto d rendere il mondo del calcio un posto migliore per i calciatori sarà portato avanti con la stessa passione. Ringraziamo di cuoee coloro che gli sono stati vicini e chiediamo di rispettare la privacy di familiari e amici in questo momento di grande dolore. The Raiola Family".

Raiola si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da mesi, all'età di 54 anni. Mino lascia una moglie e due figli, ma la sua famiglia va ben oltre a quella fatta dai meri legami di sangue: era infatti il procuratore di molti giocatori di successo come Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Marco Verratti (oltre che del suo pupillo Mario Balotelli).

