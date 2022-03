Avevo già firmato un accordo con il Real Madrid. Poi la mattina ho chiamato il presidente (Florentino Perez, ndr) e gli ho detto che non sarei andato perché avevo scelto la Juventus. Mi ha ringraziato. Da quando mi ha chiamato la Juventus a maggio non ho avuto nessun dubbio". Così, nel corso di una lunga intervista rilasciata a GQ, Tornando ho trovato un gruppo di ragazzi disponibilissimi oltre che tecnicamente bravi. Si sono messi subito a disposizione, con molta voglia di lavorare che è un elemento che ti trasmette questo club. Io credo che la Juve stia ritrovando il senso di appartenenza, che è molto importante in prima squadra ma anche nel settore giovanile". ". Così, nel corso di una lunga intervista rilasciata a GQ, Massimiliano Allegri svela un retroscena che l'ha visto protagonista la scorsa primavera, quando era senza panchina. L'attuale tecnico della Juve , tornato a guidare i bianconeri dopo la separazione avvenuta alla fine della stagione 2018-19, si dice soddisfatto della sua scelta: "".

Su Vlahovic

"È un ragazzo giovane, con poca esperienza internazionale, che però ha qualità, vuole e può migliorare, e ha tutto il tempo per farlo. Davanti alla porta ha una cattiveria assoluta. La Juventus ha fatto un acquisto importante: nel mondo lui, Mbappé e Haaland sono i più forti in circolazione della loro generazione".

Su Morata

"La sera che la società ha preso Vlahovic l'ho chiamato e gli ho detto: 'Non ti muovi da qui perché ora con lui diventi un giocatore molto più importante', e così è stato. Discutere Morata tecnicamente è da folli: è normale che se gli si chiede di far cose che non è in grado di fare possa non rendere al meglio, ma non dimentichiamoci che lui si è messo a disposizione e ha giocato per mesi in una posizione che non era propriamente la sua".

Alvaro Morata e Dusan Vlahovic esultano durante Juventus-Spezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Su Danilo

"Una sorpresa meravigliosa. È un campione, un ragazzo molto intelligente e responsabile, che si mette sempre a disposizione della squadra. I Bonucci e i Chiellini li conosciamo già, però Danilo è stato veramente una scoperta".

"Giochisti o risultatisti? Conta vincere"

"Guardiola, che è un allenatore straordinario, cosa ha fatto? Tutti pensano a partire dal basso, lui ha comprato un portiere che lancia la palla a 80 metri. Questo per dire che spesso la gente si fa abbindolare da cose che non esistono: alla fine c'è da vincere la partita. E tutte le partite non sono uguali, senza contare che all'interno della partita ce ne sono tante diverse".

"Giocatori cavie degli allenatori"

"Credo che il problema principale del nostro calcio è che si usano i giocatori come cavie degli allenatori, sia nelle prime squadre che nei settori giovanili. Ma il calcio è un'arte, madre natura ha il suo peso. Tutti possono migliorare, certo, ma se uno è scarso può diventare meno scarso, non diventerà mai uno bravo. E uno che è bravo può diventare più bravo. Va ovviamente data un'organizzazione, va data un'idea di gioco, poi però il calcio di fatto ha una componente psicologica e umana da cui non si può prescindere: ci sono giocatori che un anno fanno bene e un altro fanno male, perché? Perché sono esseri umani. Ai ragazzi va insegnato il gioco del calcio, perché uno che ha conoscenza del calcio poi gioca ovunque".

Allegri: "Scudetto? Vi spiego perché per la Juve è impossibile"

