Allegri-Campos, contatto a Montecarlo

La Gazzetta dello Sport ricostruisce l'incontro avvenuto nella giornata di martedì a Montecarlo tra Massimiliano Allegri e Luis Campos, plenipotenziario del mercato del Paris Saint Germain. Secondo la Gazzetta dello Sport durante la chiacchierata avvenuta all'Hotel de Paris, con i due che sono stati pizzicati da uno scatto poi finito sui social e diventato virale, il ds dei parigini avrebbe tentato in extremis di convincere l'allenatore livornese a trasferirsi al PSG per raccogliere l'eredità di Mauricio Pochettino. Allegri avrebbe risposto in maniera netta: "Ho un impegno con la Juve che va al di là del contratto, resto a Torino".

La nostra opinione. Nel calcio può succedere di tutto, nel mercato ancora di più e questo è un dato di fatto. Certo, da qui a immaginare che Allegri lasci la Juventus a metà giugno per trasferirsi a Parigi sembra davvero fantacalcio. Il punto a favore del livornese, basandosi sulla ricostruzione della Gazzetta dello Sport, è che il suo profilo continua a essere considerato di altissimo livello: Campos, evidentemente, lo annovera tra i tecnici in grado di rilanciare il PSG anche a livello internazionale.

Botman vuole solo il Milan: il Newcastle non lo convince

Rimaniamo sulla Gazzetta dello Sport ma trasferiamoci a Milano, sponda rossonera. Uno dei nomi caldi in casa Milan è quello di Sven Botman: nonostante la corte serrata del Newcastle, pronto a mettere sul piatto un'offerta di 30 milioni che soddisferebbe il Lille, il 22enne difensore centrale olandese considera il Milan la primissima scelta e spingerebbe per il trasferimento in rossonero.

La nostra opinione. Sulla carta la coppia formata da Botman e Tomori rappresenterebbe una garanzia per il Milan del prossimo anno e non solo, senza dimenticare Kalulu che all'occorrenza potrebbe essere anche dirottato a destra. Insomma, si capisce bene il motivo per cui i rossoneri spingano per l'olandese: sembra colpo di fulmine reciproco, vedremo se si concretizzerà o se le maggiori disponibilità economiche dei club di Premier League faranno la differenza.

Juve, assalto a Koulibalu: la chiave è Demiral

Tuttosport dedica l'apertura al mercato della Juventus e alle mosse per rinforzare il pacchetto difensivo. I bianconeri potrebbero presto lanciare l'assalto a Koulibaly, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli. L'Atalanta ha tempo fino a venerdì per esercitare il diritto di riscatto per il difensore turco, ma 20 milioni più bonus sono considerati troppi dalla Dea che difficilmente farà un investimento simile. Demirale potrebbe dunque tornare alla Continassa e essere messo sul mercato con l'obiettivo di ricavare un super tesoretto (circa 30 milioni) da reinvestire nel senegalese.

La nostra opinione. La strada che conduce a Koulibaly è piena di ostacoli, non ultimo quello del costo del cartellino. Se è vero che stiamo parlando di un fuoriclasse del ruolo, è altrettanto vero che il centrale senegalese ha il contratto in scadenza con il Napoli tra un anno: la Juve sarà disposta a spendere circa 30 milioni per un giocatore che tra pochi giorni compirà 31 anni?

