Perché Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2022? Matthijs de Ligt, come ha preannunciato Raiola qualche giorno fa , a giugno cambierà squadra e lascerà la Juventus per trasferirsi in qualche altra big? Interrogativi a cui non è semplice rispondere, di sicuro– ad della società bianconera - non ha troppi peli sulla lingua e riguardo a questi spinosi casi di mercato lancia un messaggio sferzante.