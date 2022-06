Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan-Juventus, duello per Asensio

Ad

Il Corriere dello Sport delinea un potenziale e interessantissimo duello sul mercato tra Milan e Juventus per Marco Asensio: il 26enne trequartista (può giocare largo a destra ma anche in posizione più centrale) non intende rinnovare il contratto che lo lega al Real Madrid fino al 2023 ed è finito nel mirino di diverse big d'Europa comprese le due italiane. Paolo Maldini avrebbe già contattato Ancelotti per avere il via libera a parlare con il giocatore, che tatticamente sarebbe perfetto nel modulo di Pioli. Allegri, dal canto suo, vorrebbe lo spagnolo per inserirlo in un tridente offensivo da sogno completato da Vlahovic in mezzo e Chiesa a sinistra.

Calciomercato Chiellini-Los Angeles FC, ci siamo: c'è anche l'indizio social 17 MINUTI FA

La nostra opinione. Il Real Madrid si trova nella condizione di dover cedere il giocatore in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero da gennaio. La scadenza ravvicinata del contratto non potrà far lievitare più di tanto la valutazione: 30 milioni di euro potrebbero essere sufficienti, ma la concorrenza è forte e portarlo in Serie A non sarà semplice considerato che i budget di Milan e Juventus non sono così ampi. Per i rossoneri, in particolare, inserire Asensio sulla destra nel 4-2-3-1 rappresenterebbe un sostanzioso passo avanti dal punto di vista qualitativo.

Napoli, caos Fabian Ruiz: rischia di finire ai margini della rosa

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo, il cui contratto con il Napoli scade nel 2023, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Una situazione potenzialmente esplosiva e che potrebbe concludersi con una rottura totale, esattamente come accadde due anni fa con Milik, che non accettò la proposta di rinnovo e finì per allenarsi a parte a seguito della linea dura imposta dal presidente Aurelio De Laurentiis. Dagli agenti spagnoli di Ruiz - secondo quanto precisato dalla Gazzetta - filtra un certo malcontento per il ritardo con il quale il Napoli ha affrontato il tema del prolungamento dell'accordo con il giocatore.

La nostra opinione. Fabian Ruiz è un giocatore molto importante nel Napoli di Spalletti e l'ha dimostrato ampiamente durante la stagione appena conclusa con uno score personale di 7 gol e 5 assist. Impensabile, quindi, che gli azzurri inizino l'annata con una polveriera simile all'interno dello spogliatoio, anche se il pugno duro di De Laurentiis non è da sottovalutare. C'è tutto il tempo per ricucire lo strappo e arrivare a una soluzione condivisa.

Milan: pronti 40 milioni per De Ketelaere

Milan protagonista anche sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport: i rossoneri non mollano la pista che conduce a Charles De Ketelaere, talento belga del Bruges che ha compiuto 21 anni a marzo e che quest'anno si è messo in luce con un bottino considerevole fatto di 18 gol e 10 assist. Il Diavolo della nuova proprietà RedBird sarebbe pronto a investire 40 milioni di euro per il giocatore, una somma che dovrebbe essere sufficiente per convincere il Bruges a lasciarlo partire (il contratto scade nel 2024).

La nostra opinione. Per il modo di agire sul mercato del Milan, 40 milioni appaiono una cifra esagerata e fuori budget nonostante si stia parlando di un giocatore giovanissimo e dal potenziale tecnico enorme. Attenzione, come sottolinea la stessa Gazzetta dello Sport, anche al Mondiale in Qatar che sarà una vetrina molto prestigiosa e che potrebbe indurre il Bruges a temporeggiare con l'obiettivo di scatenare un'asta milionaria.

Cardinale: "Redbird custode della storia e dei successi del Milan"

Calciomercato Inter, arriva anche Bellanova: operazione da 8 milioni 14 ORE FA