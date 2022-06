Stefano Pioli alla sua dirigenza, il ruolo sul quale il Milan vuole investire per sistemare l’ossatura della squadra campione d’Italia. Caratteristiche e peculiarità che sembrano sposarsi perfettamente sua bacheca luccicano 14 trofei (tra cui tre Champions e altrettante coppe del mondo per club), che potrebbe anche dare qualcosa in più ai rossoneri sul piano della personalità. E magari proprio in ambito europeo, visto che il Milan punta sicuramente a superare almeno la fase a gironi della Champions 2022/23. Un trequartista mobile, in grado di giocare anche a destra, preferibilmente mancino. Questa è la principale richiesta dialla sua dirigenza, il ruolo sul quale il Milan vuole investire per sistemare l’ossatura della squadra campione d’Italia. Caratteristiche e peculiarità che sembrano sposarsi perfettamente con il nome di Marco Asensio . Un giocatore vincente, visto che nella(tra cui tre Champions e altrettante coppe del mondo per club), che potrebbe anche dare qualcosa in più ai rossoneri sul piano della personalità. E magari proprio in ambito europeo, visto che il Milan punta sicuramente a superare almeno la fase a gironi della Champions 2022/23.

Pioli lo stima, servono circa 40 milioni

“Asensio è un grandissimo giocatore, però è del Real e io sono troppo contento dei miei per parlare di altri”, cosí si era espresso Pioli in una intervista ad AS qualche settimana fa. L’apprezzamento del Milan c’é, il primi contatti ci sono anche stati. Asensio ha una clausola rescissoria da 700 milioni di euro, ma con solo un anno ancora di contratto le pretese dei Blancos sono decisamente inferiori. Si parte da una richiesta di 50 milioni, ma la sensazione è che tra i 35 e i 40, includendo bonus, l’affare possa andare in porto.

Ingaggio da top: bisogna trattare

Come detto l’esterno spagnolo non pare intenzionato a rinnovare il contratto con il Real Madrid, un accordo in scadenza nel 2023. Le merengues gli avevano proposto un rinnovo di contratto pari all'attuale stipendio, ossia 4,4 milioni di euro netti a stagione. Asensio, però, non era soddisfatto: avrebbe voluto 7 milioni netti fino al 2026, una sorta di premio di anzianità dopo sette anni a Madrid. Il Milan dovrebbe negoziare per fare scendere questa cifra, fino a un massimo di 5/6 milioni di euro all’anno. Insomma ci sono margini per impostare una trattativa e per lavorare un colpo di questa portata. Maldini e Massara, una volta firmati i contratti, ne sono consapevoli.

