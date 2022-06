Anche l'Atalanta si iscrive alla corsa per Luis Suarez. Secondo ESPN Argentina, infatti, la Dea avrebbe individuato nel Pistolero il sostituto ideale di Luis Muriel , dato in partenza (su di lui continua a essere forte l'interesse della Juventus). Suarez, 35enne in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid , vorrebbe continuare a giocare in Europa e rappresenterebbe un profilo ideale per la squadra di Gian Piero Gasperini che affronterà la prossima stagione con il chiaro intento di riscattarsi e tornare a lottare per le zone alte della classifica.