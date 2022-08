Pierre-Emerick Aubameyang ha vissuto una notte di terrore tra domenica 28 e lunedì 29 agosto per l'agguato subito all'interno della sua abitazione in Catalogna, nel quale, oltre al furto, è stato aggredito e minacciato dai malviventi con spranghe di ferro e armi da fuoco. L'attaccante del Barcellona è stato sottoposto ad esami per valutare le valutare le sue condizioni fisiche dopo le botte subite:, costringendo il centravanti 33enne a stare lontano dai campi per diverso tempo. Secondo le prime valutazioni, serviràda questo ingrato infortunio.

Come si sa, Aubameyang è da diverse settimane al centro del mercato estivo. L'allenatore del Barcellona, Xavi, lo ritiene quasi incedibile ma la società blaugrana è sempre rimasta disposta ad accettare offerte, specialmente quando il club rischiava di non poter iscrivere al campionato i nuovi arrivati per via dei problemi finanziari che l'attanagliano da ormai diversi anni. Proprio in quel periodoe da quell'istante è cominciato un lungo braccio di ferro. Ora però, a causa della disavventura di cui è stata vittima l'attaccantee non va esclusa la probabilità che possa saltare tutto. L'ultima offerta lanciata dai Blues di 25 milioni di euro bonus compresi potrebbe venire ritrattata, e ciò rappresenterebbe un incredibilenella telenovela tra Barça e Chelsea per il giocatore.