Mario Balotelli potrebbe tornare, per l’ennesima volta, in Italia. Sul 32enne, secondo il, ci sarebbeallenato da Fabio Liverani che potrebbe affidarsi a lui per la promozione in Serie A. La sua avventura al Sion sarebbe quindi già ai titoli di coda, dopo pochi mesi. Si è infatti trasferito in Svizzera a fine agosto, prima della chiusura del calciomercato estivo, dopo una lite con Vincenzo Montella, suo allenatore all'Adana Demirspor . L’attaccante non si sta trovando bene nella nuova realtà, ha raccolto appena 52 minuti in 2 presenze con mister Tramezzani, e per questo la società sarda si sarebbe interessata a lui., ma il giocatore gradirebbe sicuramente la destinazione, vorrebbe giocare in Italia.