I cosiddetti colpi "last minute" dell'ultima giornata di calciomercato non sempre hanno lieto fine. Talvolta capita che il contratto del nuovo arrivato venga depositato alla lega di riferimento qualche minuto oltre la scadenza. Oppure che per qualsiasi altro motivo (clausole, pagamenti sbagliati o al destinatario errato) il trasferimento salti. Ma quanto accaduto al senegalese Bamba Dieng durante la deadline del mercato estivo 2022 ha veramente del clamoroso e va oltre tutto ciò.

Attaccante classe 2000, dalla scorsa stagione in forza al Marsiglia, Bamba Dieng ha giocato 30 partite in Ligue 1 nelle quali ha realizzato sette reti, vantando inoltre diverse apparizioni pure in Europa League e Conference League. Nell'ultima giornata di mercato, il giocatore aveva trovato l'accordo per il trasferimento al Leeds, settimo in classifica di Premier League dopo le prime cinque giornate. Una volta arrivato in aeroporto, però, il 22enne senegalese decide di cambiare rotta: rifiuta l'offerta degli inglesi e sceglie di rimanere nel campionato francese, accettando all'ultimo istante la proposta del Nizza. Ma non finisce qui.

Il dietrofront gli costa carissimo: arrivato in Costa Azzurra nella notte, a mercato chiuso, Dieng fallisce le visite mediche, facendo saltare tutto per il trasferimento al Nizza. A quel punto è troppo tardi per ribussare alle porte della Premier League, lasciando l'attaccante formalmente al Marsiglia.

Wilfried Gnonto, il Questo incredibile episodio ha portato il Leeds a virare su un altro attaccante. La scelta è ricaduta su, il 18enne azzurro entrato alla ribalta della cronaca a giugno, alla prima avventura nella nazionale italiana maggiore, con tanto di assist all'esordio contro la Germania. Il classe 2003 dello Zurigo era finito nel mirino di molte squadre europee, anche italiane, ma in due mesi di trattative non aveva ancora trovato un accordo definitivo per cercare il salto di qualità, fino a che all'ultimissimo minuto davanti agli occhi di Willy non si è presentata l'opportunità della carriera grazie al rifiuto di un altro giocatore. Gnonto ha così firmato un contratto quinquennale con il club inglese, diventando il quinto giocatore italiano in Premier League in questa stagione.

