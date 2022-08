Boccata d'ossigeno e sospiro di sollievo per il Barcellona: il club blaugrana, grazie ai 100 milioni incassati a seguito della cessione di una quota dei Barça Studios, è riuscita a iscrivere regolarmente alla Liga 2022-23 tutti i nuovi giocatori, per la precisione 6 su 7. Oltre a Dembelé e Sergi Roberto, che hanno firmato nuovi contratti, ci sono anche i nuovi acquisti Kessié Raphina e Christensen. Saranno tutti a disposizione di Xavi per il debutto in campionato contro il Rayo Vallecano, in programma oggi (sabato 13 agosto) al Camp Nou con calcio d'inizio alle ore 21. Rimane ancora fuori Koundé: il difensore ex Siviglia sarà registrato dopo le prossime cessioni e, in ogni caso, non avrebbe potuto rispondere alla convocazione di Xavi perché non ancora al top della condizione.