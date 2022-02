Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il Barcellona insiste per Koulibaly: il Napoli chiede 70 milioni

Il Mundo Deportivo dedica ampio spazio alle manovre di mercato del Barcellona, alla caccia di un difensore centrale di spessore. In cima alla lista dei blaugrana c'è Kalidou Koulibaly, ma i costi per il 30enne senegalese del Napoli rischiano di essere altissimi. Aurelio De Laurentiis infatti, secondo il quotidiano spagnolo, non è disposto a scendere sotto i 70 milioni di euro per lasciare andare il giocatore nonostante il suo contratto scada a giugno 2023. Per Koulibaly, scrive sempre il Mundo Deportivo, il Napoli avrebbe rifiutato in tempi recenti anche le offerte di Manchester City e PSG per cui non è da escludere che De Laurentiis possa giocare ulteriormente al rialzo in estate.

La nostra opinione. Situazione molto delicata quella che riguarda Koulibaly. Il livello del giocatore non si discute, ma al tempo stesso va considerato che a gennaio 2023 potrà liberarsi a zero. Comprensibile il desiderio del Napoli di monetizzare il più possibile una sua eventuale partenza, ma il tempo inizia a stringere e al momento all'orizzonte non c'è il prolungamento del contratto nonostante i tentativi del club partenopeo. Vicenda da monitorare con estrema attenzione.

Koulibaly chiude Nico Gonzalez in Barcellona-Napoli - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Roma: conti sempre più in rosso

"La Roma continua a galoppare come non mai, ma solo nei costi e non nei risultati". Lo scrive la Gazzetta dello Sport che fa i conti in tasca al club giallorosso partendo da un dato: il presidente Dan Friedkin ha versato altri 7,5 milioni di euro a febbraio portando così il totale dell'investimento a quota 542,3 milioni. A fronte di queste cifre - precisa il quotidiano milanese - "il semestrale della Roma indica un rosso pesante di 113,7 milioni di euro, superiore di ben 39,9 milioni rispetto al -74,8 di un anno fa". Tra le voci che pesano ci sono anche gli ingaggi: il più pesante è quello di José Mourinho (circa 7,5 milioni di euro a stagione).

La nostra opinione. Trasferendo il discorso puramente economico al rettangolo di gioco, risulta evidente che i risultati non stiano di certo aiutando la proprietà Friedkin. La Roma stenta in campionato e proverà ad arrivare il più lontano possibile in Conference League: non giocare le coppe europee il prossimo anno costituirebbe un duro colpo non solo di immagine, ma anche per i mancati guadagni.

José Mourinho calcia via un pallone nel finale di Roma-Hellas Verona - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Bielsa-Leeds, è addio. Marsch in pole, spunta anche Valverde

Jesse Marsch rimane in pole position per prendere il posto di Marcelo Bielsa sulla panchina del Leeds: il tecnico argentino avrebbe infatti deciso di rassegnare le dimissioni dopo il pesante ko contro il Tottenham di Antonio Conte. Secondo il Mirror, tuttavia, rimane in piedi anche la pista che conduce all'ex tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, senza squadra da ormai due anni.

La nostra opinione. Il Leeds visto contro il Tottenham è apparsa una squadra senza capo né coda e con evidenti problemi tecnici, dettati anche dalle tante assenze. La zona retrocessione si avvicina e probabilmente lo stesso Bielsa ha colto la necessità di uno scossone. Vedremo se basterà per conquistare la salvezza.

