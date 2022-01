Calcio

Barone (dg Fiorentina): "Vlahovic illude tifosi, è un anno che lui e il suo agente alzano le richieste"

CALCIOMERCATO - Joey Barone, direttore generale della Fiorentina, a margine della presentazione del neoacquisto Ikoné spiega la situazione di Vlahovic all'indomani della sua intervista al media serbo: "Quell'intervista non era autorizzata con la società, come quella di Lukaku. Non ci sono state aperture o scenari diversi, la realtà è che Dusan e il suo agente è un anno che alzano le richieste".

00:02:33, Ieri A 15:17