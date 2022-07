Il trasferimento di Robert Lewandowski al Barcellona per 45 milioni più bonus è stato molto discusso. L’attaccante polacco ha ottenuto quel che desiderava dopo un lungo braccio di ferro con la società bavarese, che non solo non voleva perderlo ma aveva dei dubbi sulle capacità finanziarie dell’acquirente . Alla fine però il passaggio in blaugrana del secondo giocatore più profilico della storia del Bayern si è verificato. E il club tedesco incasserà i soldi. Fine della storia? Non proprio. Pare che i malumori in Germania siano rimasti. A dare voce al malcontento è stato proprio l’allenatore, che in conferenza stampa ha parlato del mercato del club catalano utilizzando toni polemici.