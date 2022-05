Irruzione a sorpresa della polizia giudiziaria nella sede del Lille. Secondo quanto riportato da L'Equipe, le forze dell'ordine hanno perquisito gli uffici di Camphin-en-Pévèle e hanno interrogato il Direttore Amministrativo e Legale Julien Mordacq e altre persone. Alla base di ciò il blocco dei pagamenti nei confronti degli agenti sportivi da diversi mesi, i quali hanno denunciato il fatto al Tribunale commerciale di Lille e alla FIFA. Il club vincitore della Ligue 1 nel 2020/2021 non versa in buone condizioni economiche, e così la polizia ha deciso di voler vederci meglio.

la perquisizione potrebbe riguardare anche le modalità di alcuni trasferimenti, in particolare il passaggio di Osimhen al Napoli nel luglio 2020, che avrebbe fruttato nelle casse del Lille soltanto 36 milioni di euro a fronte di un affare valutato 71,3 milioni lordi. Una situazione che si ricollega all' inchiesta delle plusvalenze fittizie su cui si è indagato per diversi mesi anche in Italia, ma la società partenopea è stata assolta come tutte le altre squadre coinvolte.

Questa differenza è dovuta al fatto che nella partita per il trasferimento del centravanti nigeriano erano compresi quattro giocatori partenopei: trattasi del portiere Orestis Karnezis e dei giovani Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi. Secondo la polizia francese il valore di questi calciatori è considerato eccessivo: se l'estremo difensore è giunto al Lille per 20,3 milioni, appare spropositata la cifra degli altri tre, fino a quel momento pagati tra i 5.000 e i 10.000 euro. Per la cronaca, dei quattro giocatori arrivati ai Mastini dopo l'uscita di Osimhen, soltanto Karnezis continua a far parte della squadra transalpina, mentre gli ultimi tre - di età compresa tra i 21 e i 24 anni - sono tornati in Italia nei campionati minori (tra la Serie C e la D).

Insomma, dopo due stagioni l'affare Osimhen al Napoli potrebbe non trovare ancora pace secondo gli organi di giustizia. Se in Italia il Napoli è stato scagionato, dalla Francia non ci stanno.

