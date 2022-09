Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

SINISA: NO ALLE DIMISSIONI

Giunge al termine l’avventura di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, un’esperienza durata oltre 1300 giorni e imbevuta di una profonda storia personale dell’allenatore serbo che, nella giornata di ieri, è stato esonerato dopo aver rinunciato alle dimissioni. È quello che riporta La Gazzetta dello Sport parlando di un incontro a casa Mihajlovic a Roma tra l’ormai ex tecnico rossoblu e una delegazione partita da Bologna composta dall’a.d. Fenucci, il d.t. Sartori e il d.s. Di Vaio. L’idea era quella di giungere ad una separazione serena e consensuale ma Sinisa, convinto del suo operato e fiducioso che la situazione del Bologna si sarebbe potuta raddrizzare, ha scansato categoricamente l’idea delle dimissioni. Da qui, l’esonero.

RANIERI E MOTTA: UNA PANCHINA PER DUE

“È stata la decisione più difficile che ho preso da quando sono presidente del Bologna” dichiara il presidente del Bologna Joey Saputo. L’allenamento a Casteldebole sarà guidato questa mattina dall’allenatore della Primavera Luca Vigiani, in panchina con ampia probabilità anche domenica nella partita contro la Fiorentina. Due sono i nomi per il post Sinisa. Il primo è quello di Claudio Ranieri. La delegazione bolognese ha sfruttato la presenza a Roma per parlare con il tecnico capitolino al quale potrebbe essere offerto un contratto annuale con opzione sul secondo. L’alternativa è rappresentata da Thiago Motta. Via ai contatti telefonici con l’ex allenatore dello Spezia, attualmente in Portogallo.

DE ZERBI SI DEFILA

Roberto De Zerbi, ha detto no alla panchina del Bologna. L’attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk, Sembra dunque essere corsa a due anche perché la terza via, ossia, ha detto no alla panchina del Bologna. L’attuale allenatore dello vittorioso ieri in Champions League contro il RB Lipsia per 4-1 , complice l’amicizia che lo lega a Sinisa Mihajlovic avrebbe accettato di guidare la panchina rossoblu solo in caso di dimissioni da parte del serbo. L’esonero ha fatto decadere questa possibilità.

La nostra opinione. Finisce qua una bella storia di calcio e non solo. Sinisa Mihajlovic ha svolto a Bologna un lavoro egregio, mantenendo la squadra emiliana sempre a metà classifica e valorizzando molti giocatori, sia giovani che in cerca di rilancio come Marko Arnautovic. L’impressione è che l’allenatore serbo abbia fatto molto con il materiale a disposizione dando soprattutto una chiara identità di squadra al Bologna, i cui giocatori si identificavano con l'allenatore creando così una forte sinergia tra campo e panchina. Il mercato estivo ha privato Mihajlovic di tre giocatori cardine della passata stagione (Theate, Hickey e Svanberg) costringendolo a rivoluzionare l’assetto. Tanti i volti nuovi e poco il tempo a disposizione per farli rendere al meglio. Sollevare dall’incarico Sinisa dopo una partenza a rilento (3 punti in 5 partite) dà la sensazione di non averci provato fino in fondo. Si poteva almeno aspettare la pausa nazionale di fine settembre, dando così all’allenatore serbo altre due settimane per aggiustare la situazione. Invece si è scelta la via dell’esonero immediato. Spazio adesso al successore che, innanzitutto, dovrà conquistare i giocatori abituati a lavorare (e lottare) per Sinisa uomo prima ancora che allenatore.

