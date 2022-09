Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Il Bologna a Thiago Motta, c'è l'accordo

Calciomercato La FIFA fa i conti al mercato: quanto e come hanno speso i club 14 ORE FA

I tre quotidiani sportivi (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport) danno ormai per fatto l'approdo di Thiago Motta sulla panchina del Bologna al posto di Sinisa Mihajlovic, esonerato dopo il deludente avvio di stagione. La Gazzetta dello Sport chiarisce anche i dettagli dell'operazione: l'ex tecnico dello Spezia firmerà un contratto biennale con ingaggio di 1,1 milioni a stagione. Il debutto è previsto per sabato 17 settembre al Dall'Ara contro l'Empoli.

La nostra opinione. Subentrare a Mihajlovic non è certo un compito semplice in una piazza un po' inquieta dopo il traballante avvio di stagione. Thiago Motta, però, ha la tempra giusta per affrontare situazioni complicate: basti pensare al suo lavoro allo Spezia l'anno scorso.

Monza: Stroppa vacilla, spunta il nome di Ranieri

Nonostante le smentite societarie, secondo Tuttosport la panchina di Giovanni Stroppa vacilla: il tecnico del Monza si gioca gran parte del suo futuro nella trasferta di Lecce e, in caso di ulteriore risultato negativo, la sua avventura in biancorosso potrebbe concludersi. Tra i nomi in lizza per sostituirlo c'è quello di Claudio Ranieri.

La nostra opinione. Gli zero punti dopo 5 giornate pesano come un macigno in casa Monza ed è chiaro che, al di là delle dichiarazioni di facciata, un altro ko a Lecce potrebbe essere fatale a Stroppa. Con la sua esperienza, dal canto suo, Ranieri sarebbe un profilo indicato per trovare la quadra in una rosa completamente stravolta in estate.

Milan: Tonali rinnova fino al 2027

Tutto fatto in casa Milan per il rinnovo di contratto di Sandro Tonali: l'annuncio potrebbe essere dato già nella giornata di oggi (venerdì). Il centrocampista rossonero, come precisa La Gazzetta dello Sport, firmerà fino al 2027 con ingaggio di 2,5 milioni netti a stagione (attualmente ne guadagna 1,3).

La nostra opinione. Tassello fondamentale nel Milan di Pioli, Tonali merita prolugamento e adeguamento di stipendio per quanto fatto vedere nella passata stagione. Quest'anno non ha ancora trovato la giusta continuità, ma la prestazione fornita del derby è stata un bel segnale: il vero Tonali, trascinatore in mezzo al campo, sta tornando.

Mihajlovic contro gli haters sui social: "Le solite m...e senza palle"

Calciomercato Keira Walsh al Barça per 460 mila euro: trasferimento da record 19 ORE FA