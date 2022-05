Il calciomercato in casa Inter ha già cominciato a tenere banco, ancor prima della sfida decisiva di San Siro contro la Sampdoria, che potrebbe ancora significare Scudetto, anche se solo in caso di vittoria sui blucerchiati e contemporanea sconfitta del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L'ultimo aggiornamento riguarda il capitano di mille battaglie, l'estremo difensore Samir Handanovic, nella rosa nerazzurra da dieci anni esatti. Secondo il Corriere dello Sport, avrebbe cominciato a scricchiolare l'ipotesi rinnovo del contratto, in scadenza il protesi 30 giugno e che non ha ancora prodotto la classica fumata bianca.

Ad

Samir Handanovic, Inter 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Serie A Inter-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche 13 ORE FA

Handanovic e quella proposta di rinnovo dell'Inter che non convince

L'estremo difensore sloveno, primo portiere per numero di presenze (undicesimo giocatore in assoluto) della storia nerazzurra (superato anche il "totem" Walter Zenga"), non sarebbe convinto della proposta avanzata del club: rinnovo di una sola stagione con una decurtazione dello stipendio (attualmente pari a 3,4 milioni a stagione) del 30%. Un ulteriore dubbio che si aggiunge, nella testa dello sloveno, all'ingaggio del "competitor", André Onana. E' ancora presto, tuttavia, per asserire che, quella contro la Samp, sarà l'ultima partita in nerazzurro di Handanovic. Certamente, le parti si incontreranno nuovamente dopo il termine del campionato.

Samir Handanovic (Inter) solleva la Coppa Italia 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Non solo Handanovic: gli atri interisti con le valigie in mano

Intanto la squadra si è incontrata per l'asado preparato da Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Un'occasione - conviviale - per festeggiare la conquista di Coppa Italia e, di fatto, l'ultima per riunirsi tutti insieme. Sul piede di partenza ci sono Arturo Vidal (prossima destinazione Flamengo o Colo Colo), Alexis Sanchez (che non è in scadenza di contratto ma che l'Inter sta cercando il modo per scaricare), Andrea Ranocchia e Matias Vecino.

Milan a -1 dallo Scudetto, Inter ora serve un miracolo: la volata a 90' dal gong

Calciomercato "Mai all'Inter", il retroscena sulla promessa di Dybala ai tifosi UN GIORNO FA