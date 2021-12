Benfica nel caos dopo la sconfitta per mano del Porto, in Coppa del Portogallo, con la partita che è terminata con un secco 3-0. Adesso è ufficiale, Jorge Jesus non è più l'allenatore del Benfica. Il club lusitano fa sapere di aver rescisso il contratto dell'allenatore con effetto immediato. La panchina del club sarà affidata a Nelson Verissimo fino al termine della stagione.

Rui Costa: "Lavorato sodo, ringraziamo Jesus"

"Non era il risultato che entrambi volevamo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare al termine della stagione raggiungendo i nostri obiettivi. Vorrei ringraziare pubblicamente Jorge Jesus per la sua dedizione nel lavoro e voglio augurargli il meglio per la sua carriera"

Jesus: "La mia vita continua"

"Questo progetto che ho abbracciato con tutto il cuore è giunto al termine. Sono venuto al Benfica pensando che fosse una soluzione e non un problema. Per gli interessi del Benfica ho pensato lasciare fosse la decisione migliore. La mia vita continuerà . Sono stato molto onorato di tornare in quella che considero uno casa"

PIRLO IL SUCCESSORE?

Jorge Jesus e, così, il Presidente Manuel Rui Costa starebbe pensando ad Andrea Pirlo come nuovo allenatore; il richiamo di un club di grande fascino e l'amicizia che lega i due ex compagni di spogliatoio nel Milan potrebbero giocare un ruolo fondamentale per rilanciare la squadra ma anche Pirlo

