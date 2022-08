Jordan Veretout è da giorni un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia ma prima di pensare totalmente alla sua nuova avventura ha deciso di salutare la Roma e i suoi ex tifosi con un toccante post su Instagram. "Buongiorno popolo romanista. È arrivato il momento dei saluti. Dopo 3 stagioni emozionanti, una nuova sfida mi aspetta. Non dimenticherò mai questi anni passati insieme a voi. Di gran lunga gli anni più intensi della mia carriera. A Roma ho vinto una Coppa Europea e sono entrato a far parte della Nazionale Francese. E tutto questo in gran parte grazie a voi".

Veretout, arrivato dalla Fiorentina nell'estate del 2019, con la Roma ha collezionato 131 presenze in tutte le competizioni, segnando 22 gol e vincendo la UEFA Europa Conference League nel 2022, prendendo parte alla finale di Tirana. Il suo post prosegue così: "Ringrazio il popolo romanista per il sostegno incredibile, Roma è una città che trasmette brividi, il top per il calcio. Insieme abbiamo condiviso tante vittorie e sconfitte ma siate sicuri sul fatto che non ho mai imbrogliato. Ho sempre dato il massimo. Mi avete permesso di raggiungere i miei obiettivi. Grazie al club, ai dirigenti per la loro fiducia, grazie ai miei diversi allenatori, i miei compagni di squadra, i miei 'Guerrieri', i miei fratelli. Non vi dimenticherò mai!".

Veretout ha già esordito con la maglia del Marsiglia nel successo per 4-1 al Velodrome contro il Reims: il mediano, partito dalla panchina, è stato mandano sul terreno di gioco dal tecnico Igor Tudor per l'ultima mezz'ora.

