"Calcio360 - Speciale Calciomercato". L'offerta di Eurosport su Twitch continua: dopo avervi allietato le giornate seguendo con voi tutte le tappe del Giro d'Italia 2022 , siamo pronti ad accompagnarvi in questa lunga e calda estate di calciomercato. Cliccando su questo link potrete interagire con i nostri esperti, che parleranno delle ultime news e vi illustreranno numeri e curiosità sui colpi più chiacchierati, all'interno del nostro format

In attesa del via ufficiale della finestra estiva di calciomercato (dal 1° luglio in poi), vi accompagneremo nei meandri del calciomercato, sia italiano che europeo. L'offerta di Eurosport su Twitch in materia di calciomercato infatti vuole essere un po' diversa, dal respiro internazionale e basata sui dati. Per questo oltre al nostro host ormai consolidato, Pietro Pisaneschi, ci saranno anche due ospiti di eccezione: si tratta di Siavoush Fallahi, Digital content manager di Discovery Svezia, ed Enrico Turcato, responsabile Opta Italia. Si parla di calcio e si discute, certamente, ma con una solida base di numeri e grafici che andranno ad analizzare le caratteristiche del giocatore citato, con un focus sulle sue prestazioni in campo fino a questo momento.

Spazio alla chat

Respiro internazionale e numeri, dicevamo, ma certamente uno spazio preponderante lo avrà anche la chat di Twitch: come avrete già capito durante il Giro d'Italia il nostro canale è assolutamente aperto al dibattito, sia tra host e ospiti, ma soprattutto con gli utenti, che anche questa volta avranno una parte preponderante del nostro show. Oltre a intervenire e dire la vostra, avrete anche la possibilità di proporre argomenti di conversazione e, perché no, dare anche molti spunti per le puntate successive.

E allora cosa aspettate? Se non lo avete ancora fatto, seguiteci su Twitch e collegatevi con il nostro nuovo programma - "Calcio 360 - Speciale Calciomercato", ogni lunedì e giovedì dalle 15 alle 17. Non ve ne pentirete!

