A poche ore dalla vittoria in Champions League della sua Inter contro il Barcellona, si torna a parlare del futuro di Lautaro Martinez. Il suo agente Alejandro Camano ha parlato in Argentina al portale TyC Sports, aprendo diversi scenari di mercato.

"Ha iniziato l'anno con un progetto bellissimo, con un'Inter che è stata costruita in modo potente. E la verità è che vincere la Coppa del Mondo sarebbe per lui la ciliegina sulla torta" le parole di Camano.

Ad

Inzaghi: "Xavi furioso? Non ho visto episodio, ma c'era anche rigore per noi"

Calciomercato Ilicic torna a giocare: il trequartista sloveno ha firmato con l'NK Maribor 8 ORE FA

Sulle voci di mercato: "Lautaro è tra i primi 10 giocatori al mondo e anche se ha molte chiamate, ha due priorità entro la fine dell'anno: l'Inter e la Nazionale. È maturo, con una bella famiglia che lo accompagna, con un clima di tranquillità che è sempre importante. Si sente amato da italiani e argentini".

Negli ultimi giorni il Bayern Monaco starebbe sondando il terreno per l'attaccante: "Non mi stupirei perché, come ti dicevo, ci sono sempre delle richieste. Ma oggi Lautaro ha le idee molto chiare. Pensa all'Inter e al Mondiale. Nell'ultimo mercato c'erano possibilità di andare via per delle cifre impressionanti ma ha capito che era meglio non cambiare".

Lautaro Martinez deluso con Dzeko e Darmian Credit Foto Getty Images

Sulla permanenza all'Inter: "In futuro può succedere di tutto. L'Inter non è nel momento migliore, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che altri club per lui appaiano sul mercato in maniera forte, ma lui non ha fretta e lascia che il calcio segni i suoi passi".

Rinnovo Skriniar dopo il Barcellona

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter avrebbe fissato la data per la ripresa delle trattative per il rinnovo di Skriniar. L'incontro dovrebbe avvenire al rientro dalla trasferta di settimana prossima a Barcellona, dove si terrà il match di ritorno con i blaugrana. I nerazzurri vogliono evitare di perdere a zero il difensore slovacco, dopo non aver trovato l'accordo per la cessione in estate al PSG.

Inter, Skriniar sul rinnovo: "Quando sarà il momento lo saprete da me"

Calciomercato Cristiano Ronaldo via a gennaio? La rottura con Ten Hag pare definitiva IERI ALLE 14:22