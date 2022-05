Nel 5-0 del Psg contro il Metz c'è stata gloria anche per Angel Di Maria. Il calciatore argentino, alla sua ultima partita in maglia parigina, ha segnato e ha fornito un assist prima di lasciare il campo e prendersi la standing ovation del Parco dei Principi. El Fideo ha detto addio a Parigi dopo sette bellissime stagioni e 18 trofei. Ma anche qualche rimpianto.

Ad

Se firmerò con la Juventus? No (ride, ndr). Sono tranquillo. Penso a me e alla mia famiglia

Calciomercato Effetto-Mbappé: Leonardo licenziato dal PSG 3 ORE FA

"Sette anni incredibili, indimenticabili. La cosa più importante è l'affetto che ho ricevuto. Gli ultras mi hanno festeggiato come dopo la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ciò dimostra che qui ho fatto cose buone, questo mi rende felice", le parole di Di Maria riportate da L'Equipe.

Sulla gara col Metz

"Cercavo il goal, ho detto al mister che volevo segnare e poi uscire. Alla fine ho fatto anche un assist per Mbappé. È una notte indimenticabile, questi sono momenti magici. Tutto questo amore è parte di me".

Sul suo addio e il futuro

"È una decisione del club, io sarei voluto rimanere un anno in più per realizzare il sogno di vincere la Champions col PSG. Ci siamo andati vicini, abbiamo perso in finale e questo è il mio unico rimpianto. Sono convinto che i ragazzi presto ce la faranno. Se firmerò con la Juventus? No (ride, ndr). Sono tranquillo. Penso a me e alla mia famiglia. In seguito vedrò quale sarà la soluzione migliore per il futuro".

Allegri: "Pogba? Non me lo ricordo, ho la memory card piena"

Calciomercato Adesso è ufficiale: Mbappé rimane al PSG fino al 2025 15 ORE FA