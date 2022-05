Samir Handanovic e l’Inter hanno esteso di un altro anno il loro rapporto di lavoro. Il capitano ha capito che la futura titolarità spetterà ad André Onana , ma è bastato mettere in chiaro le cose per arrivare alla fumata bianca. Al calciatore sloveno hanno spiegato che la sua presenza sarà fondamentale quando inizialmente l'ex Ajax dovrà ambientarsi in un calcio tutto nuovo e per il club, avere una solida certezza su cui sostenersi sarà tanto di guadagnato. La pensa così anche Simone Inzaghi, ben consapevole del peso specifico del capitano nel suo spogliatoio.