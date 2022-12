Cristiano Ronaldo si ritira dalla Nazionale? Secondo la stampa portoghese la risposta è "no". Secondo quanto riportato da Correio da Manha, l'ex Manchester United continuerà a giocare con il Portogallo almeno fino all'Europeo del 2024 quando avrà 39 anni.

Dove giocherà Ronaldo? A questa domanda non c'è ancora risposta: "Tre aspetti della realtà: dolore, incertezza e lavoro costante", l'ultima frase postata sui social dal portoghese non fa chiarezza. CR7 in queste settimane dovrà decidere quale sarà il prossimo passo della sua carriera dopo essersi svincolato dal Manchester United.

Ronaldo in Arabia Saudita? "Possibile"

Yasser Al-Misehal, numero uno della Federcalcio dell'Arabia Saudita, in un'intervista a Marca, ha parlato anche del futuro del portoghese: "Come Federazione, non possiamo interferire tra un club saudita e un giocatore. Ma ci piacerebbe averlo nel nostro campionato. Vogliamo avere sempre più top player da qualsiasi parte del mondo. È una possibilità. Stiamo attirando stelle e penso che sia una possibilità, ma non ne ho ancora la certezza".

