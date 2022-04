la Juventus potrebbe veder rispedire al mittente Aaron Ramsey. il giocatore, infatti, è in Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport,. il giocatore, infatti, è in prestito con diritto di riscatto , ma i Glasgow Rangers sembrano orientati verso l'opportunità di non esercitare questo diritto.

Il problema è ancora lo stesso: Ramsey è sempre rotto. Nel derby tra Rangers e Celtics, infatti, il gallese è andato incontro a un nuovo infortunio muscolare

Le partite giocate da gennaio, data dell'arrivo in Scozia, a ora sono dieci, visto che da febbraio a metà marzo era dovuto rimanere fermo. Un po' poco per un giocatore che era stato preso per fare la differenza. Così, a giugno, il prestito difficilmente verrà convertito e Ramsey tornerà a Torino, dove ha un contratto fino a giugno del 2023.

A quanto pare la società sta cercando soluzioni per arginare il problema: Ramsey ha un ingaggio alto e poco mercato, quindi tenerlo per una stagione ancora, a mezzo servizio o quasi, risulterebbe un po' oneroso.

A questo punto le soluzioni sono quattro: tentare di cederlo a titolo definitivo, a patto di non rimetterci troppo; provare con un altro prestito, ovviamente in cui il club di destinazione si accolli il suo stipendio; rescindere il contratto accordandosi con il giocatore; tenerlo un'altra stagione seppur fuori dal progetto della prima squadra, e portarlo quindi ala scadenza naturale del contratto.

