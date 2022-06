Calcio

Calciomercato - Adriano Galliani: "Con il Monza un'impresa più grande del Milan. Balotelli tornerebbe? Vediamo..."

CALCIOMERCATO - Arrivano le parole di Adriano Galliani direttamente dalla festa promozione del Monza. Il braccio destro di Silvio Berlusconi tiene alte le aspettative per la prossima stagione in Serie A e non esclude l'arrivo di qualche giocatore importante in rosa.

