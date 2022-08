Ora è praticamente ufficiale: il Marsiglia ha comunicato sui social l'acquisto dell'attaccante cileno ex-Inter Alexis Sanchez. Per lui pronto un contratto biennale da 3 milioni di euro a stagione. Dopo l'addio all'Inter, con polemica social, l'ex-Barca ha dunque trovato immediatamente una nuova squadra, con i fan del Marsiglia che lo hanno già accolto in pompa magna all'aereoporto.

L'OM ha comunicato il trasferimento con un post sui social in attesa delle visite mediche, smentendo le voci che quest'oggi avevano dato il Galatasaray come vicino al cileno. I turchi non sono dunque riusciti ad inserirsi, con l'OM che già da settimane aveva iniziato a corteggiare l'attaccante. A Marsiglia, Sanchez troverà il tecnico croato Igor Tudor e numerose conoscenze della Serie A come Gerson e Strootman.

Per Sanchez inizia dunque una nuova avventura in un nuovo Campionato. Per lui si tratterà infatti della prima esperienza in Ligue 1, dopo aver giocato in Liga con la maglia del Barcellona, in Premier con quella di United ed Arsenal ed in Italia con le casacche di Inter ed Udinese. Da capire ora se riuscirà a trovare spazio nell'undici titolare o si dovrà accontentare del ruolo di "dodicesimo uomo di lusso" già rivestito all'Inter.

