Alexis Sanchez: accordo trovato col Marsiglia

Secondo Footmercato, l'Olympique Marsiglia avrebbe già l'accordo in tasca per Alexis Sanchez, a cui andrebbero 3 milioni d'ingaggio a stagione. Ora, non resta che attendere la rescissione con l'Inter.

La nostra opinione. Manca davvero poco all'approdo del Niño Maravilla alla corte di Igor Tudor. Il cileno vuole ancora sentirsi ed essere protagonista a livello internazionale e all'OM, già certo di un posto alla fase a gironi della prossima Champions League, può farlo secondo ogni tipo di presupposto.

Alexis Sanchez, Inter 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

All'OM va anche Veretout...

Porte girevoli nella mediana della Roma. In attesa di ufficializzare Georginio Wijnaldum dal PSG, i giallorossi - secondo Sky Sport - hanno ceduto Jordan Veretout al Marsiglia. E lo ha fatto a titolo definitivo: il club giallorosso, infatti, incasserà 11 milioni di euro dall'operazione. Anche in questo caso, manca solo l'ufficialità.

La nostra opinione. Giocatore non esattamente nei primi pensieri di José Mourinho, che con l'arrivo di "Gini", lo ha lasciato partire senza batter ciglio. Il francese ex Fiorentina può dare maggior solidità alla metà campo marsigliese apparsa in netta difficoltà nella gara amichevole contro il Milan.

ALBUFEIRA, PORTOGALLO - Jordan Veretout, Roma (23 luglio 2022) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Ufficiale: l'ex Inter Telles dal Manchester United al Siviglia

Il Siviglia si completa lungo l'out di sinistra. Dal Manchester United è ufficiale l'arrivo del brasiliano ex Inter Alex Telles, classe 1992. La formula è quella del prestito "secco" fino al termine della stagione.

La nostra opinione. Esubero nel progetto tecnico del neo manager dei Red Devils ten Hag, Telles - classe 1992 - può risultare un tassello di fondamentale importanza nello scacchiere di Lopetegui. Ottima operazione di mercato da ambedue le parti.

L'Empoli vuole blindare Parisi

Dopo l'uscita, anche inaspettata, di Mattia Viti al Nizza per 15 milioni, l'Empoli serra le fila in difesa. Riguardo al terzino Fabiano Parisi, il presidente toscano Fabrizio Corsi ha dichiarato, a Tuttomercatoweb: "Non vogliamo perderlo. Ha ancora tre anni di contratto, ma stiamo lavorando per un rinnovo giusto e meritato".

La nostra opinione. Viti al Nizza per 15 milioni, senza che nessuna "big" si sia realmente interessata a lui, è l'ennesima testimonianza che, anche dopo la seconda esclusione consecutiva dai Mondiali da parte dell'Italia, non si è imparato alcun tipo di lezione. Il fatto che, anche per Parisi (classe 1000), dopo la straordinaria stagione passata ad arare la fascia sinistra empolese, si muova poco di concreto, getta ulteriori dubbi sul modo di fare calcio nello Stivale...

Fabiano Parisi, Empoli 2022-2023. Foto di Gabriele Maltinti per Getty Images Credit Foto Getty Images

Verona: per la difesa, fari su Lochoshvili

L'Hellas Verona di Gabriele Cioffi ha presentato un'offerta di 1,8 milioni agli austriaci del Wolfsberger per il difensore Luka Lochoshvili. Classe 1998, il giocatore fa parte della nazionale georgiana. Lo riporta Tuttomercatoweb.

La nostra opinione. Difensore di stazza (192 centimetri) cresciuto tra Dinamo Tbilisi e Dinamo Kiev, a buon mercato e già con grande esperienza. Può essere una buona idea anche (anzi, soprattutto) per future plusvalenze.

2021. Luka Lochoshvili con la maglia della nazionale georgiana (Getty Images) Credit Foto Getty Images

