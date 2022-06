ESPN 'Playroom' - durante il quale il conduttore tira fuori una maglia della Roma prima ("No, questa non mi interessa", dice Angel Di Maria), e una della Juventus poi. Qui il Fideo si prende un attimo e pensa a una risposta un filo più articolata. Angel Di Maria alla Juventus ? Per ora niente di fatto, ma l'affare non è ancora da archiviare. E' lui stesso ad aggiornarci, attraverso un programma -- durante il quale il conduttore tira fuori una maglia della Roma prima ("", dice Angel Di Maria), e una della Juventus poi. Qui il Fideo si prende un attimo e pensa a una risposta un filo più articolata.

E' il club più grande d'Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, mi concentro sulle vacanze e sulla famiglia

Addio al PSG, poi...

Ricordiamo la sua situazione contrattuale: Angel Di Maria è prossimo all'addio al Paris Saint-Germain - il contratto scadrà formalmente il prossimo 30 giugno - e ora per la prima volta fa capire che tra le possibili destinazioni future c'è anche la Juventus.

L'offerta della Juve

La base della trattativa è sempre la stessa degli ultimi giorni: 7 milioni di euro per un anno di contratto, più eventuale opzione per il secondo anno. Per ora non ci sono state risposte, ma le ultime news sono incoraggianti.

