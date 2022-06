Dopo tanti giorni di stallo, sembra esser giunta una nuova svolta nella telenovela di mercato che sta legando i destini di Angel Di Maria e della Juventus negli ultimi giorni. Dopo un iniziale entusiasmo, il Fideo aveva "raffreddato" la pista bianconera, non convinto della proposta biennale ricevuta dalla Vecchia Signora e ancora lusingato dalle sirene del Barcellona che pareva esser sulle sue tracce.

Angel Di Maria, PSG, 2021-22 Credit Foto Getty Images

Negli ultimi giorni il Benfica, altra società interessata, ha virato in maniera decisa su David Neres, chiudendo le porte all'argentino. Per ciò che riguarda il Barcellona, la priorità per i catalani, in questo momento, sarebbe Robert Lewandowski ed i blaugrana starebbero cercando di convogliare tutte le risorse economiche su questo obiettivo. Alla luce di questi due dietrofront, il giocatore argentino starebbe rivalutando con rinnovato interesse la proposta bianconera, con l'affare che potrebbe prendere una svolta decisiva nei prossimi giorni.

Secondo alcune fonti vicine al club, Di Maria avrebbe accettato la proposta di sette milioni della Juventus, riuscendo a strappare un solo anno di contratto invece dei due proposti dalla Juve (utili per beneficiare del Decreto Crescita). L'argentino in questo modo potrebbe giocare la sua ultima stagione ad alti livelli in una big europea per poter arrivare nella forma migliore ai Mondiali del Qatar e poi chiudere, come fortemente desiderato, la sua carriera al Rosario Central, nella sua terra natia. La Juventus sarebbe disposta a fare questo sacrificio economico pur di assicurarsi le prestazioni di una delle ali più qualitative dell'intero panorama europeo.

