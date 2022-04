Il cantiere Paris Saint Germain è in costruzione, tra una rebus allenatore da chiarire al più presto: Mauricio Pochettino sembra essere appeso ad un filo dopo la deludente stagione fatta e culminata Antonio Conte, allenatore del Tottenham. I nodi da chiarire sono molti, soprattutto c'è da sondare l'interesse dell'italiano nei confronti di un Club costruito con milioni di euro e slogan sensazionalisti. Vediamo insieme i pro e i contro di Antonio Conte sulla panchina del Paris Saint Germain, aiutandoci con il giudizio dei nostri colleghi francesi. , tra una situazione Mbappè tutta da definire e ilallenatore da chiarire al più presto: Mauricio Pochettino sembra essere appeso ad un filo dopo la deludente stagione fatta e culminata nell'incubo Bernabeu dove i parigini sono stati travolti dall'uragano Karim Benzema. Tra i nomi sulla lista per la successione all'attuale mister, sembra esserci quello di, allenatore del Tottenham. I nodi da chiarire sono molti, soprattutto c'è da sondare l'interesse dell'italiano nei confronti di un ClubVediamo insiemedi Antonio Conte sulla panchina del Paris Saint Germain, aiutandoci con il giudizio dei nostri colleghi francesi.

Successo garantito

Il Curriculum di Antonio Conte parla da solo: l'italiano ha vinto titoli in ciascuno dei principali club in cui è stato. Ha vinto tre scudetti (2012, 2013 e 2014) e due Supercoppe italiane (2012, 2013) con la Juventus che non veniva incoronata campione d'Italia dal 2003. Ha guidato l'Italia in modo abbastanza miracoloso ai quarti di Euro 2016, eliminato solo dalla Germania ai calci di rigore. È stato campione d'Inghilterra nella sua prima stagione al Chelsea (2017) prima di vincere la FA Cup l'anno successivo (2018). Ha anche riportato l'Inter al vertice della Serie A nel 2021, rompendo il primato della Juventus che lui stesso aveva avviato.

La voglia di vincere

Conte, da giocatore, aveva conosciuto i suoi momenti migliori in una Juventus spesso citata come esempio per illustrare la cultura della vittoria. Sulle stesse esigenze ha basato la sua gestione, con una preparazione fisica estremamente avanzata, imponendo una disciplina costante ai suoi uomini e in tutti i settori. L'italiano ha anche questa capacità di comunicare la sua forza di carattere al suo gruppo. È un leader dal pugno di ferro. Un profilo che può portare molto al PSG, regolarmente accusato di compiacimento e i cui fallimenti mentali si sono verificati ancora una volta durante l'eliminazione contro il Real Madrid in Champions League.

Uomini adatti al 3-5-2

La finestra di mercato dovrà soddisfare Antonio Conte che è un tipo esigente in questo ambito. "Non si può mangiare con 10 euro in un ristorante dove i piatti costano 100", ha detto in particolare durante la sua permanenza alla Juve. Ma così com'è, il tecnico italiano ha già uomini per impostare il suo schema preferenziale, un 3-5-2 che può tendere al 3-4-3. In particolare nei corridoi con Nuno Mendes e Achraf Hakimi, che all'Inter aveva brillato agli ordini di Conte. Anche Marco Verratti ha in mezzo il registro apprezzato dal tecnico transalpino. Una base interessante rispetto al suo sistema di gioco, anche se altri profili corrispondono meno. Come quello di Leo Messi, tanto Conte pretende un sacrificio costante dai suoi attaccanti in ritiro.

Quella maledetta Champions League

Il suo record di allenatore in Europa si limita a una finale persa di Europa League con l'Inter nel 2020. In Champions League, Conte non è mai andato oltre i quarti di finale, raggiunti nel 2013 con la Juve che aveva subito la legge del futuro vincitore, Bayern Monaco (2-0, 0-2). La sua ultima stagione con l'Inter si è conclusa male, con i nerazzurri che sono finiti ultimi nel girone nella fase a gironi nel 2021.

Uno scontro garantito

Con Conte le storie non durano e finiscono male. I suoi tre anni alla Juventus, un record per lui, si sono conclusi per divergenze con la sua dirigenza. Fu anche il motivo che lo portò a lasciare l'Inter dopo due anni subito dopo lo scudetto del 2021. In entrambi i casi, Conte se ne andò quasi per un capriccio, lasciando il suo club in asso. Al Chelsea era in conflitto con alcuni elementi nel suo spogliatoio e la sua avventura londinese durò solo due anni. I suoi metodi non sono sempre apprezzati e possono stancare rapidamente i giocatori. ll viaggio di Conte è dunque scandito da conflitti che hanno portato a un punto di non ritorno. L'italiano divide regolarmente anche i media poco felici della sua dirigenza. Poche settimane dopo il suo arrivo al Tottenham, aveva così pubblicamente castigato la politica di reclutamento degli Spurs. Proprio questo genere di commenti davanti alla stampa aveva in parte spinto i vertici parigini a separarsi da Thomas Tuchel. Parigi ha bisogno di serenità e stabilità. Con questo in mente, ha le ragioni per volersi impegnare a lungo termine con il suo prossimo allenatore. Sembra impossibile con Conte.

Gestire i campioni e l'ombra di Zizou

Una cosa è facilmente ovvia con il PSG: è difficile essere l'allenatore, controllare il proprio spogliatoio e tirare fuori il meglio dai propri giocatori. Unai Emery, Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino, con stili di gestione diversi, si sono trovati ad affrontare lo stesso problema, ma in misura diversa. Gestire l'ego è un esercizio delicato per un allenatore. Alcuni, tuttavia, hanno dimostrato un certo talento nell'arte di padroneggiarlo. Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti sono due esempi che mi vengono in mente più veloci di Conte. È forse questo tipo di profilo che il PSG dovrebbe ricercare piuttosto che un carattere vulcanico come quello dell'italiano.

