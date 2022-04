Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Kulusevski convince in Inghilterra: pronti 35 milioni per riscattarlo

Le prestazioni di Dejan Kulusevski stanno entusiasmando dirigenza e tifosi del Tottenham che al momento sarebbe assolutamente intenzionato a far valere il diritto di riscatto fissato a 35 milioni attualmente in prestito dalla Juventus. Lo dice fishajes.net.

La nostra opinione: Che Kulusevski! Il ragazzo svedese è tornato quello ammirato a Parma, con strappi paurosi e grandi capacità realizzative e di assistman e i numeri sono lì a dimostrarlo: 2 reti e 3 assist in 27 partite alla Juve, siamo già a quota 3 gol e 6 assist in 13 presenze agli Spurs, praticamente con lo stesso numero di minuti in campo. Cosa vuol dire? Semplice, che Antonio Conte ha dato al ragazzo la fiducia che forse gli è mancata nel suo periodo juventino, e ora è giusto che il Tottenham continui a investire su di lui.

Non solo Kulusevski, Conte vuole anche Bastoni

Secondo "The Athletic", Antonio Conte vorrebbe continuare a pescare in Italia nella prossima stagione: il manager del Tottenham lo conosce bene visti i suoi trascorsi all'Inter, il giocatore sarebbe già finito qui taccuino del ds Paratici.

La nostra opinione: Gli inglesi sarebbero disposti a mettere sul piatto 50 milioni di euro per portare Alessandro Bastoni alla corte di Conte, ma naturalmente i nerazzurri faranno di tutto per evitare di perderlo, magari anche alzando il prezzo del suo cartellino. Bastoni infatti è considerato uno se non il giocatore più importante in chiave futura per la truppa di Simone Inzaghi: un elemento giovane ma già inamovibile dallo scacchiere dell'11 nerazzurro e della Nazionale italiana, che va tutelato al massimo. Certo, se l'offerta si facesse ancora più alta, allora l'Inter potrebbe capitolare.

Juventus, nome nuovo per il centrocampo: Youri Tielemans dal Leicester

Secondo "CBS Sports", il centrocampista belga lascerà il club inglese in estate per 30 milioni di euro: i bianconeri devono battere la concorrenza di Arsenal e United.

La nostra opinione: Inanzitutto, le caratteristiche del giocatore possono fare al caso dei bianconeri? Tielemans è un centrocampista centrale molto duttile, in grado di giocare sia da mediano sia in una posizione più avanzata, dietro le punte. 6 gol in 23 partite di Premier quest'anno, è probabilmente il tipo di giocatore che al momento manca nella rosa di Max Allegri, visto che Arthur - ormai si è capito - fatica a giocare in verticale. Proprio in caso di partenza di quest'ultimo, potrebbe aprirsi uno spazio per Tielemans, la cui valutazione - di 25-30 milioni - potrebbe ancora rientrare nei parametri del mercato bianconero.

