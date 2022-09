Appena conclusa una delle sessioni di calciomercato più complicate di sempre la FIFA è come di consueto scesa in campo per fare, in un certo senso, i conti in tasca ai club europei: è stata infatti da poco pubblicata la terza edizione dell'International Transfer Snapshot, attraverso la quale il principale organo calcistico internazionale ha potuto tirare le somme dell'andamento economico e dello status di salute dei vari club. Un'analisi dettagliata dalla quale si possono estrapolare diversi spunti di riflessione.

Calciomercato, chi spende di più? Inghilterra prima per distacco

Si evince, in primis, che il mondo del football professionistico appare in chiara ripresa: le operazioni sono infatti aumentate del 16,2% rispetto al 2021 e del 6,9% rispetto ai livelli pre-COVID del 2019. Un dato certamente incoraggiante, anche se gli sbilanciamenti tra un paese e l'altro di certo non mancano come dimostra il numero forse più eclatante dell'intero report, ovvero quello relativo alle spese dei ricchissimi club inglesi: oltremanica infatti, su un totale di 422 operazioni in entrata (515 quelle in uscita), le squadre hanno speso un totale di 1 miliardo e 890 milioni di dollari.

A creare ancor più scalpore è il confronto tra questo numero esorbitante e quello relativo alle entrate complessive, solo il quarto in Europa. In Premier League, insomma, non si guarda molto spesso l'estratto conto. Di certo non come l'Italia, campionato in cui appare un equilibrio quasi totale tra spese e ricavi da trasferimenti: per 549 milioni spesi ce ne sono 541 incassati. Va detto per lo meno che nel nostro Paese non si è almeno sulla carta badato a spese: la graduatoria ci identifica al secondo posto, dietro gli irraggiungibili inglesi, davanti a Francia ( il cui dato è fortemente influenzato dalla presenza del PSG e dalla sua strategia di acquisto ad oltranza) e Germania.

Come si spostano i giocatori? Oltre la metà sono svincolati

Ma perché, Inghilterra a parte, si continua a parlare di mercato delle idee? La risposta parte da lontano, con l'imposizione del tetto massimo di prestiti che si è riflessa in maniera quasi decisiva sulle modalità di trasferimento adottate dai club. E si scopre, così, che i trasferimenti a titolo definitivo sono stati davvero pochi: solo il 17% dei calciatori è stato acquistato, appena il 12,5% si è invece mosso in prestito (-1,5% in meno rispetto al precedente rilievo), ancor più bassa la percentuale di rientro da prestiti precedentemente concordati. E la fetta più grossa? Tutti svincolati. Il 58% dei calciatori, infatti, ha cambiato maglia rescindendo il contratto o aspettando la naturale scadenza dei vari accordi. Vale la pena specificare che non è la caccia al maxi contratto la principale motivazione alle spalle di questa tendenza: i club spendono davvero solo per giocatori di fascia d'età molto bassa, con l'obiettivo di rientrare eventualmente dell'investimento o di creare plusvalore. Il costo del cartellino, insomma, non è questione per vecchi. E vecchi ormai nel calcio ci si diventa davvero molto presto...

