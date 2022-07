Quello tra Roma e Bergamo è un asse tornato improvvisamente a scaldarsi nelle ultime ore. Tra le varie trattative impostate in via preliminare dalle due squadre è spuntata fuori anche un'idea da parte del club giallorosso di portare alla corte di Mourinho Muriel in uno scambio con El Shaarawy. Un'ipotesi caldeggiata anche dallo stesso Gasperini, che di recente è tornato alla carica invocando un pesante lifting all'attacco della sua Dea: "Il ruolo degli attaccanti è molto vario, ma le squadre che vogliono migliorare il loro potenziale partono dalla capacità degli attaccanti. È stato così per le big, l’Inter con Lukaku, il Napoli con Osimhen, Abraham alla Roma".

A Trigoria si guarda a Muriel come un'alternativa di spessore per far rifiatare Abraham: un sul colombiano, al momento, non c'è di fatto concorrenza. La Juventus ci aveva pensato a giugno come vice Vlahovic ma ha ora virato su Arnautovic e Morata, mentre il Milan aveva avanzato un timido sondaggio in caso di criticità sul fronte Origi, poi regolarmente firmato. Nel gioco degli incastri per Muriel, insomma, ad oggi c'è solo la Roma: la strada sembra tracciata, sorprese estere permettendo. Dalla Capitale, insomma, un assist ai nerazzurri per iniziare una piccola rivoluzione nel reparto offensivo.: un colpo decisamente più abbordabile rispetto al sogno Dybala , che potrebbe essere messo a segno anche qualora Zaniolo alla fine restasse in giallorosso. Oltre ai buoni rapporti tra i due club sul fronte mercato un altro aspetto aiuta Tiago Pinto:. La Juventus ci aveva pensato a giugno come vice Vlahovic ma ha ora virato su Arnautovic e Morata, mentre il Milan aveva avanzato un timido sondaggio in caso di criticità sul fronte Origi, poi regolarmente firmato. Nel gioco degli incastri per Muriel, insomma, ad oggi c'è solo la Roma: la strada sembra tracciata, sorprese estere permettendo.

Ad

Serie A Da 0 a 10, il pagellone della 28a giornata di Serie A 13/03/2017 A 08:02

Gasperini: "Papu Gomez? Anche Muriel fa il suo balletto"