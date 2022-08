Milan: il Galatasaray punta Bakayoko

Il Galatasaray mette nel mirino della propria metà campo Tiémoué Bakayoko del Milan. Il club rossonero ha l'obbligo d riscattarlo dal Chelsea a fine stagione nel caso in cui collezioni almeno 15 presenze, ma l'ex Napoli non fa parte del progetto tecnico di Pioli. A riferirlo è Tuttomercatoweb.

La nostra opinione. E' evidente che Bakayoko non rientri nei piani del Milan. Il club rossonero spera nell'interesse di qualche club per evitare di dover sborsare al Chelsea una cifra pari a 15 milioni di euro. L'alternativa - comunque nociva da entrambe - sarebbe quella di non far giocare a priori il giocatore, anche perché 15 presenze sarebbero un traguardo facilmente raggiungibile.

Tiémoué Bakayoko, Milan 2022-2023. Foto di Marco Tacca per Getty Images Credit Foto Getty Images

Roma: Afena-Gyan piace al Sassuolo

Felix Afena-Gyan piace al Sassuolo. L'attaccante ghanese classe 2003, lanciato da José Mourinho in Serie A, potrebbe finire nell'operazione riguardante Davide Frattesi. La formula potrebbe anche essere quella del prestito con diritto di riscatto. A riferirlo è l'edizione romana del Corriere della Sera..

La nostra opinione. Giocatore che al Sassuolo potrebbe realmente consacrarsi, per come è consuetudine trattare i giovani nella piazza neroverde. D'altra parte, la Roma non vorrebbe privarsene a titolo definitivo. E a ben donde...

Felix Afena-Gyan, Roma 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Torino: per il post Bremer, il sogno di Juric è Kumbulla

Il Torino ha bisogno di un difensore all'altezza per sostituire Gleison Bremer, passato alla Juventus. Il sogno di Ivan Juric è riabbracciare Marash Kumbulla, da lui stesso lanciato ai tempi del Verona. La Roma, tuttavia, chiede 20 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta da Urbano Cairo. Le alternative a miglior mercato restano due, entrambe belghe: Jason Denayer (classe 1995 svincolato dal Lione) e Wout Faes (classe '98) del Reims. Lo riporta La Stampa.

La nostra opinione. Difficile che Cairo sborsi 20 milioni per Kumbulla. Specialmente davanti alla prospettiva di uno svincolato di grandissima qualità come Denayer...

Marash Kumbulla, Roma 2022-2023. Foto di Fabio Rossi per Getty Images Credit Foto Getty Images

Bologna: per la difesa, idea Lucumí

Il Bologna cerca, in difesa, il sostituto ideale di Arthur Theate, trasferitosi al Rennes. I rossoblù guardano sempre in Belgio, ma questa volta per un classe 1998 colobiano, Jhon Lucumí, valutato 8 milioni. I felsinei valutano un pagamento a rate del cartellino, ma devono far presto, dal momento che nella trattativa si sarebbe già inserito l'Hertha Berlino. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione. Cresciuto nel Deportivo Cali e dal fisico imponente, Jhon Lucumí ha avuto un ottimo impatto col calcio europeo. Nel giro della nazionale dei Cafeteros, vanta 14 presenze in ambito internazionale, 8 in Europa League e 6 in Champions. Dovesse arrivare alla crte rossoblù, i fantallenatori prendano appunti.

Jhon Lucumí, Genk 2022-2023 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Monza, Galliani: "Gytkjær non è in vendita"

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è stato categorico: "Christian Gytkjær non è sul mercato". Lo ha annunciato a tuttobari.it, in merito alle voci di mercato che accostano l'attaccante danese alla società pugliese neopromossa in Serie B.

La nostra opinione. Galliani fa bene a blindare Gytkjær, trascinatore dei brianzoli nella storica promozione in Serie A. Bomber di razza, esperto e dalla zampata vincente. Può far bene anche nella massima serie, magari in un ruolo di comprimario, vista l'abbondante campagna acquisti finanziata dal presidente Silvio Berlusconi.

Playoff Serie B 2021-2022, Brescia Monza: l'esultanza di Christian Gytkjaer (Monza) (Imago) Credit Foto Imago

